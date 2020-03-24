口罩實名制2.0明起第二輪預購，行政院副院長陳其邁晚間在臉書提醒沒空排隊的上班族及青年族群，二波預購縮短了大家可以拿到口罩的時間，這週預購、下週就可以拿到。

陳其邁在臉書發文，說想見你，心太急，線上預購的人群裡，多希望 下一秒就拿到你。明天起口罩實名制 2.0第二輪開始預購！規則和上次一樣，但縮短了大家可以拿到口罩的時間：這週預購、下週就可以拿到。

陳其邁說，第二波口罩預購時間是25日(三)上午8時～27日(五)晚上8時

，預購方式可使用健保卡／自然人憑證從電腦、或使用手機健保快易通APP預購。繳款時間：成功預購者，28日(六)上午8時到30(一)晚上8時內，以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款。

至於取貨序號發送時間是31日(二)～4月1日(三)以簡訊發送。取貨時間和方式，則是4月2日(四)到4月8日(三)。持序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，到指定取貨超商的Kiosk服務機台(如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go)輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單(小白單)，即可至超商櫃台領取口罩。

(中時 )