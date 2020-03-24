根據大陸《海外網》引述《路透社》報導，印度總理莫迪24日宣布，將從周三（25日）開始實施全國封鎖。據悉，封鎖將持續21天。

印度曾經盛傳，因常常食用咖哩，比較可以抵抗新冠病毒，今天也面臨疫情擴散的窘境。截至24日晚間，印度總計有511人確診，10人死亡。

(中時電子報)