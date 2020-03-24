印度宣布 25日起全國封鎖21天 23:222020/03/24 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印度宣布鎖國21天。圖為民眾戴口罩搭車。 （圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸《海外網》引述《路透社》報導，印度總理莫迪24日宣布，將從周三（25日）開始實施全國封鎖。據悉，封鎖將持續21天。 印度曾經盛傳，因常常食用咖哩，比較可以抵抗新冠病毒，今天也面臨疫情擴散的窘境。截至24日晚間，印度總計有511人確診，10人死亡。 (中時電子報) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 #莫迪 #印度 也許您會感興趣 推薦閱讀 宅肥哭了 新冠肺炎肆虐取消TRE台北國際成人展 00:022020/03/20 社會 冷泉港生技 推新冠肺炎快篩 04:102020/03/20 投資理財 ＷＨＯ提醒 布洛芬恐加重新冠肺炎病情 04:102020/03/20 生活新聞 孕婦染新冠肺炎 醫曝風險是這 13:172020/03/20 生活 新冠肺炎疫情延燒 史前館推實名制 13:422020/03/20 生活 新冠肺炎重創經濟 六成人民希望小英做這事... 13:452020/03/20 政治 新冠肺炎疫情嚴峻 伊朗下令關閉商場15天 15:042020/03/20 國際 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 國際熱門新聞 義大利累計69,176例 官員： 實際數字恐是10倍 - 國際 德國新增4,764例 瑞士累積近9,000例 - 國際 美股大反彈 道瓊飆漲11％ 創1933年來最高單日漲幅 - 國際 不只搶衛生紙！亞裔美國人排6小時瘋買它 - 國際 印度宣布 25日起全國封鎖21天 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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