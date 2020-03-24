台水董事長魏明谷「被請辭」，引發後續國營事業高層是否掀異動潮聯想。目前經濟部所屬國營與公股事業尚未聞大幅異動聲音，只有台電董事長楊偉甫10月底即將達68歲，需於8月決定是否延任，內部認為楊被異動機率頗高。至於中油董事長歐嘉瑞、台糖董事長陳昭義都屬去年新任或回鍋，暫無年齡問題，任內也無重大爭議，異動機率相對小。

經濟部所屬還有中鋼、唐榮、台船、台鹽、漢翔5大公股事業，董事長任期三年，都要到2021至2022年才屆滿。可是中鋼董事長翁朝棟與台船董事長鄭文隆，去年因滿65歲在6月提延任，依法今年6月須補提政院同意。不過據了解，翁很配合穩定鋼價政策，雖然中鋼在大環境不利下去年獲利大減，但續任應不成問題。

據知情人士透露，楊偉甫去年底今年初一度就有被撤換危機，原因可能跟綠營高層有人認為其未在中火空污議題上極力辯護有關。不過後續因民進黨總統大選大勝，也就沒有究責找代罪羔羊必要，危機暫時解除。

但是楊偉甫今年10月即將進入68歲，已經延任2次，依法雖可再延，不過因為總經理鍾炳利去年也滿65歲延任1次，經濟部須於8、9月提報兩人是否延任。知情人士說，有可能兩人屆期順勢不延任，或換楊留鍾，輔佐新董。但這都得先看5月內閣改組狀況，以及能否有適當接任人選而定，現在還很難說。

依照修正過後的《國營事業機構負責人遴選要點》，國營事業董總不再受原本初任年齡不得逾65歲、在任不得逾68歲限制。前者延長只需每年報院核准即可，後者只要有學術聲望、專業能力等特殊條件，亦可獲續任或遴聘。台糖陳昭義目前66歲，去年能回鍋續任即是受惠新條款。至於中油歐嘉瑞現只有64歲，尚未有屆齡申報延退問題。

(中時 )