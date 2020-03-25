東森集團取得新北市林口國際媒體園區B基地標案，串聯三井A基地標案，三立C、D基地標案，集結購物、媒體、不動產等，未來將共同打造林口為台灣坎城，東森集團也將建立林口新地標。

東森國際林口的媒體園區樓高189公尺，立足於林口台地250公尺，打造林口439公尺最高地標；結合東森最受年輕人歡迎的東森新聞雲數位媒體優勢、聲林之王國際IP，以及開始導入之AI、IOT，讓林口成為台灣迎向5G、AI等，最歡樂的線上線下新生活園地。

東森集團創辦人王令麟表示，東森集團始終與消費大眾走在一起，近期發展IP聲林之王，在海內外深受年輕人喜愛，每年耗資上億打造，為目前台灣最具特色之國際代表IP，相關視頻上傳社群平台的累積更是超過千萬點閱，並於2019年獲金鐘獎第54屆綜藝節目獎。

王令麟表示，國際媒體園區未來將用於舉辦各種演唱會、大型活動，讓各年齡層均可參一同參與，親身感受數位文創娛樂互動科技，創造充滿創新、智慧科技與歡樂的園區，讓產業園區與消費者零距離，帶動當地生活圈發展；東森也預計將投資興建總部，樓高達189M，加上林口臺地250M，總高度將達439M，視野絕佳，也會成為萬眾矚目的新地標。」

東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，今與新北市政府完成簽約，綜合林口新創園區、工業區新創產業聚落，帶動新北市及林口邁向智慧城市產業升級，毗鄰桃園國際機場與捷運之優勢，將成為國際媒體嶄新的示範實做場域；此場域發展媒體國際化，結合台灣優秀的科技產業，打造東南亞AI人才中心，非常具備優勢，未來林口國際媒體園區將吸引AI、5G、IOT等相關產業或公協會團體進駐。

(中時 )