2019年年底出現種種天災，啟發網紅蕭小M為祈願世界安和、傳遞更多正面能量的構想。她集合圈內眾友合唱她，集結網紅界20幾位明星合唱〈明天會更好〉一曲，在全球新冠病毒疫情擴大的3月初上線，讓這曲經典睽違35年重生，激勵人心的歌聲造成話題。

隨後她再度上傳了無人聲的伴奏音樂，提供商業用途之外使用。 她在頻道中表示：「謝謝大家支持 知道很多朋友很喜歡這個歌曲，所以讓這個精神也可以讓大家傳承。」該曲已在各大數位平台上架，可加入線上歌單收聽。

盼能帶給人們力量

〈明天會更好〉是1985年華人歌手與唱片公司合作錄製的歌曲，為當時台灣唱片市場嚴重盜版問題齊聲呼籲「反盜版、反仿冒」成為流行樂壇公益單曲經典，並跨越世代，感動了蕭小M為更好的目標同心協力、透過她熱愛的事物，盼能帶給人們力量。

她力邀之下獲得20幾位網紅大咖們支持加入，對企劃而言是巨大的支持，令她驚喜萬分。有的主動協助小M事後其他平台的上架曝光，而極少與其他人聯名合作的大型網紅也鼎力支持，就連腳本、製作等執行作業，甚至敲錄音時間，都有參與的網紅自發當義工協助執行。她笑說：「還好我做人沒有算太失敗！」

知名網紅們合唱〈明天會更好）。（就將娛樂提供）

知名網紅們合唱〈明天會更好）。（就將娛樂提供）

(中時 )