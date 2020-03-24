交通部長林佳龍傍晚在政院「政府挺你 安心防疫」記者會中證實，交通部已規劃投入10億元，發500元的國旅抵用券，給受禁令影響出國的國人。政務委員龔明鑫也說，蘇揆有所指示，政院支持這樣政策，將會儘快安排簡報，交由蘇揆拍板。

政院今天舉行記者會說明紓困2.0方案，相關部會包括政務委員龔明鑫、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、衛福部次長薛瑞元、金管會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍一字排開出席記者會。

但外界關注新的方案中並未包括交通部的500元國旅抵用券。應媒體發問，林佳龍表示，這項規劃是給原先要出國後來因疫情而取消的國，交通部研議轉為國旅500元抵用券，但要搭配疫情復甦，目前在規劃中，還要再研議。

林佳龍說，台灣一年出國旅遊高達1700萬人次，國外來台觀光額則約1100萬人次，如果能把國人出入團的逆差轉為國旅，這是交通部的政策目標，如果1人以500元抵用券計算，約需10億元預算。

龔明鑫隨後表示，蘇揆在行政院會也有提出國旅抵用券相關說明，所以政院的態度是支持的，希望這樣的方案儘快提出，蘇揆聽完簡報後即可拍板定案。

(中時 )