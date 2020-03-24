新冠肺炎（COVID-19）近日在台疫情又再掀起「衛生紙之亂」，一名大媽因去家樂福買不到東西，對著收銀員狂抱怨，路人好心提醒別處有賣卻不被領情。（天母家樂福／讀者提供）

新冠肺炎（COVID-19）近日在台疫情快速飆升，引起許多婆婆媽媽的不安，不但重起昔日的「衛生紙之亂」，更襲捲到各項民生物資，賣場連日湧入失控的民眾搶購，場面嚇人。有一名大媽因去家樂福買不到東西，只好對著收銀員瘋狂抱怨，路人好心提醒「小北還有」卻慘被這大媽打臉，原因更是令人傻眼。

一名網友在臉書《爆怨公社》發文表示，日前在家樂福結帳時看到一位大媽一直找收銀員訴苦，說「什麼都沒了，要買台酒泡麵也沒，衛生紙也沒」更直呼「台灣要倒了啦！政府都在騙人！」

大媽的不斷哀號終於讓原PO聽不下去，並向她說「你出去一個路口小北，衛生紙泡麵還堆的跟山一樣！」沒想到大媽卻完全不理會原PO所說，反而回嗆「不要！這邊較便宜」，讓原PO聽了超傻眼。

這篇貼文馬上引來網友留言，許多人心有戚戚指出，真的看到很多人去賣場買不到都西就開始在罵政府無能，但附近其他小型超市、賣場明明還是一堆貨，隨便都能買到。

網友表示，「缺貨的都只有賣場跟全聯…我看一般的超市、藥妝店，衛生紙還是超多的。」、「買不到怪政府，不會換別家買」、「超商滿滿的貨……頂好也滿滿的…」。另外，不少網友更指出「小北明明更便宜！」

(中時電子報)