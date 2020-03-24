不論從哪個角度看各國在新冠病毒疫情控制上的數字，有一個國家的表現都格外惹人注目：韓國。這不是在外媒報導中找隻言片語來為自已吹噓防疫成就，而是實際對大規模疫情防控的有效措施，從數字上吸引了外國政府直接派員前來討教學習。韓國沒有封城封國、企業不停工，卻能把曾經全球第二嚴重的韓國大規模疫情硬生生地控制下來，很多國家都很羡慕：「韓國怎麼做到的？」

《紐約時報》專題報導指出，在2月下旬和3月初，韓國的新冠病毒感染人數激增，短短數日從數十例激增到幾百，再到幾千例。2月底每日新增近千例，幾乎要壓垮這個擁有5000萬人口的國家。但是不到一周之後，新增病例數減少一半，4天內再減一半，第5天又減半。

韓國大量製造病毒檢測盒，普遍對所有可能感染者實施病毒檢測，甚至開設不下車檢測站，只要10分鐘就能完成，6小時結果出爐，目前已有30萬人受檢。（圖／路透）

到上個周日韓國報告新增病例僅64例，是近一個月來最低。相比其他國家的每日新增感染數以千計，疫情第二嚴重的義大利每天有數百人死亡，而韓國一天的死亡人數則不超過8人。到25日為止，韓國總確診數為9067例，死亡120例，排在中國大陸、意大利、美國、西班牙、德國、法國、伊朗之後。

報導說，韓國是2個發生了大範圍疫情並壓平了新增病例曲線的國家之一，另一個當然是中國大陸。不過韓國沒有像大陸那樣封城封省， 也沒有進行像歐洲和美國那樣對經濟造成破壞的大封鎖。現在各國官員和專家正在仔細研究、總結韓國的經驗，他們的做法雖然不那麼容易，但看起來相對簡單並可承受：迅速的行動、大規模檢測和接觸者追蹤，以及必不可少的民眾支持。

報導表示，有些疫情快速爆發的國家開始對韓國的做法表現出興趣，包括法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和瑞典首相勒文(Stefan Löfven)都致電韓國總統文在寅，請求提供有關該國措施的詳情，世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)也敦促各國「借鑒韓國和其他地區的經驗」。

不過韓國對此讚譽則謹慎表示，成功是暫時的，死灰復燃的風險仍然存在，尤其是當疫情繼續在國境之外肆虐的時候。

報導說，總結韓國控制疫情的經驗可以歸納為幾項重要措施：1、在變成危機之前迅速干預，快速生產檢測試劑盒；2、開設600個檢測中心密集地進行檢測，受檢過程10分鐘，6小時結果出爐，至今已超過30萬人受檢；3、利用手機App進行隔離、觀察與接觸者追查，以信用卡記錄與手機GPS掌控被監控者行蹤；4、爭取公眾協助進行疫情防控。

韓國模式可以複製嗎？報導認為，很多人都關注韓國的成功，它的方法既不複雜、也不昂貴，使用的技術也很簡單，在疫情比韓國嚴重的7個國家中，有5個都比它更富裕。

專家指出，效仿韓國有3大障礙，都與成本和技術無關。其一是政治意願，在疫情尚未發展成危機之前，許多國家都曾猶豫是否要實施嚴格的措施；其二是公共意志，韓國的社會信任度高於其他許多國家，沒有兩極分化和民粹主義反彈的困擾；其三是學習韓國時間是最大的挑戰，對於陷入疫情深淵的國家來說，要像韓國這樣迅速有效地控制疫情可能已經「太遲了」，就像現在的義大利。

(中時電子報)