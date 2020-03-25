台中市副市長陳子敬24日晚上率領警察局、民政局、衛生局、經發局等管理單位，稽查大型娛樂場所舞廳、酒店和KTV。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市府與警方稽查前，先行消毒，防疫優先。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

防疫沒有法律假期！台中市稽查展現防疫決心，副市長陳子敬24日晚上率領警察局、民政局、衛生局、經發局等主要防疫及相關行業管理單位，對大型娛樂場所舞廳、酒店和KTV展開聯合稽查，防止隔離、檢疫對象趴趴走；而繼日前5家大型夜店，今天有10家舞廳、KTV、卡拉OK、電子遊戲場等業者，也響應配合政府防疫政策，主動暫時停業2周。

新冠狀肺炎疫情延燒，台中市府為防範居家隔離及居家檢疫對象，違反規定前往密閉公共場所，今晚再加大稽查力度，展現防疫決心，針對大型娛樂場所舞廳、酒店和KTV展開聯合稽查，預防隔離、檢疫對象趴趴走，防堵疫情破口。

市府為防處民眾聚集大型娛樂場所，引發新冠肺炎群聚感染，形成防疫壓力，藉由聯合稽查舞廳、酒店、KTV、夜店等大型娛樂場所，由衛生局深入了解店家防疫措施，及宣導防疫與衛教觀念；警察局則利用M-Police行動電腦即時查詢現場消費者身分,以防止居家隔離、檢疫對象到處趴趴走情事發生，防疫工作更嚴密，以保障民眾安全。

市府為完善防疫工作，持續針對密閉式空間之娛樂場所加強聯合稽查力道，並柔性勸導業者應負起社會責任，配合政府防疫政策主動暫停營業，讓政府防疫工作做到滴水不漏。

市府表示，日前已善意回應的5家大型夜店，以及今天響應的10家舞廳、KTV、卡拉OK、電子遊戲場等業者，對於他們願意配合政府防疫政策，主動暫時停業2周表示肯定，也期許有更多娛樂場所業者在當前嚴峻的防疫壓力下，能共體時艱，確保員工和消費者健康及安全，防疫視同作戰，面對疫情變化快速，防疫總動員，共度疫情難關。

(中時 )