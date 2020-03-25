新冠肺炎疫情對房市影響越來越大，房仲業者直言Q2房市不樂觀，房市專家也警告，在疫情的衝擊下，房市成交將進入冰河時代，如果再僵持幾個月，房價恐出現大幅下跌。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋預期，3月房市交易量將較2月稍減，預估第一季全台交易量在6.3～6.6萬棟間，較去年同期減少2%至成長3%之間。不過，買方期待房價下跌，以及疫情可能加重國內中小企業無薪假、倒閉歇業，造成購屋能力受限等不利因素，第二季房市恐不容樂觀。

好房網引述品嘉建設董事長胡偉良說法指出，受到疫情影響，近期二手仲介門店帶看量直線下滑，成交更是進入「冰河時代」，估計上半年會有不少仲介門店關門，未來恐怕會有越來越多業務員離職，下半年可能會更多。房價若再僵持幾個月，進入大幅下跌通道是極可能的事。

此外，全球股市動盪，台股也跟進下跌，房市專家Sway在臉書發文指出，目前有些投資客的確是「賣房入股」，但如果等到「賣房救股」，那狀況一定是「丟房救股」，把房子找銀行借到滿之後，拿錢救股市，房屋之後丟給法拍，所以法拍界的人擔心，半年後經過法拍程序的法拍量會增加。

Sway也警告，「美國疫情未清，美股就不會好，台股也不會多好，台灣房市更是大海中的那一葉扁舟，還在飄咧。」強調買房別急，等疫情過了再說。

(中時電子報)