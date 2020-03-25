降息救市無效聯準會直接撒錢，3/23宣布無限制量化寬鬆，史無前例QE無上限，美國政府到底害怕什麼？會跌這麼重，是因為12000點股市膨脹到泡沫爆破瞬間，被突如其來的疫情戳破。泡沫破裂加上疫情傳遞對實體經濟衝擊也是史無前例。泡沫化透過價格機制與時間化解，頂多經濟衰退。GDP從3%掉到2%是衰退，GDP從3%變成-2%是蕭條。

5422、3411、3955，股市看似奄奄一息，新契機的嫩芽悄悄浮現。慘未絕望。為什麼？崩盤沒多久又活力無限。

因為不過是經濟衰退，科技泡沫、資產泡沫與金融危機引發股市崩跌，三十年來經濟只曾衰退從未蕭條。生產過剩與終端需求減少都會衰退；景氣蕭條一毛不拔。兩者有極大的差異。

過度投資帶來的經濟衰退，等廠商變出消費者渴望的花樣，跌下去又上來，這是沒有消費預算排擠的前提。降息、紓困、撒錢都為失業率。經濟衰退大量解雇引爆失業潮，偏偏美國人不愛儲蓄，失去收入無力償還利息、債務將動搖金融體系。

失業率上升，3C與奢侈品消費會遭生活消費排擠。產品賣不出去，企業如何生存？現在所面對的未來是什麼？衰退之後蕭條。

拿過去技術面、籌碼面作為證明推估走勢，一定是錯的。歷史從未兩次走勢一模一樣。

火不只燒到美國也燒到全世界。經濟造成疫情擴散，疫情擴散癱瘓經濟。一開始願意犧牲經濟頂多衰退，擋不住的衰退就是蕭條。

衰退或蕭條都會改變假設，基本假設改變，所有預估都不算數。很多人排斥賣股票，害怕砍在最低點。如果未來經濟不是衰退是蕭條？不是蕭條是大蕭條？不是大蕭條是史無前例超級蕭條？反彈結束，會跌很久，很久。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

(中時電子報)