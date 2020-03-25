新冠肺炎疫情升溫，歧視事件層出不窮，美國槍枝銷售量暴增。

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國出現超市生活用品爆買潮，不過隨著歧視事件不斷發生，亞裔美國人為了自保，現在不只搶購衛生紙，還瘋買槍枝，部分大型店家甚至要排上6小時還不一定買得到。

香港《南華早報》報導，大陸率先爆發新冠肺炎疫情後，亞洲人遭歧視、辱罵的情形全世界層出不窮，亞裔人士眾多的美國也有同樣情形，加州一個疫情歧視回報網站指出，19日單日共獲得40起舉報案件。

為了自保，亞裔美國人開始大量購買槍枝。報導指出，過去一個月，美國槍枝及彈藥銷售量暴增，彈藥零售網站ammo.com 10日的銷售額暴風式成長276%，各地實體槍店也是大排長龍。

以擁有約150萬、全美最多亞裔人口的洛杉磯郡為例，當地一家槍枝專賣店老闆劉大衛（David Liu，音譯）就表示，因為生意太好累壞了，最近幾周幾乎沒時間吃飯和睡覺，他每天上午11點開店，9點就已經有人在門口排隊，他說自己經營的還只是一間小店，如果是大型連鎖槍店，民眾甘願排隊4至6小時，而且還不一定買的到。

劉大衛說最近幾周平均每天營業額有10,000美元，比去年下半年多數時候還要多，過去他的客戶主要是來自大陸的移民，但是在川普宣布美國進入緊急狀態後，「那真的嚇壞每個人了」，他預估現在80-90%的顧客都是槍枝首購族，範圍還擴大到越南裔、菲律賓裔以及日本裔美國人。

劉大衛說，新聞報導美國多個城市出現排華攻擊事件，顧客主要是擔心自己的亞裔面孔會成為下一個被攻擊的目標。此外，他說亞裔美國人對公共安全、搶劫等議題比較有警覺性，尤其，為防範監獄疫情擴大，接下來洛杉磯將會釋放600名囚犯，亞裔人士也相當關注。

(中時電子報)