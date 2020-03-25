黃暐瀚截圖自清。(取自黃暐瀚臉書)

知名作家苦苓昨(24日)在臉書公開點名資深媒體人黃暐瀚，「什麼叫『愛台灣就不要叫武漢肺炎，否則要付出代價』？你的畜牲是哪一塊土地養大的？你現在是什麼狗在仗什麼人的勢嗎？我偏偏就要叫武漢肺炎，你咬我啊！』接著還直指黃暐瀚裝可憐，謊稱發言權受到限制無法留言，想製造他臉書是一言堂假象，「未料卻遭黃暐瀚以一張截圖打腫臉！

黃暐瀚被苦苓點名痛批，令他無奈回應：「苦苓大哥，您的臉書有設權限，我沒辦法用粉絲專頁帳號在您的文章下面貼留言。跟您報告，我早在『14天前，3月10日』，就已經公開說過，誰想講『武漢肺炎』，誰想用『COVID-19』，誰想講『新冠肺炎』，都各自去說，一點問題都沒有喔～」，還附上原文連結，希望苦苓參考。

未料苦苓不領情，稱自己臉書每天都有幾百人留言，包括吐槽他的在內，「什麼偏偏有人要裝可憐、說是發言權限受到限制、製造我這裡是一言堂的假象呢？暐瀚兄我並沒有封鎖你呀！」

黃暐瀚只好再次回應，「苦苓大哥，您可能不知道，因為權限設定的關係，我的『粉專帳號』，是不能在『您的臉書』留言的，我第一篇回應就講得很清楚，我看到很多網友也都在您的PO文下面解釋了。」強調自己從未指控苦苓封鎖或一言堂，呼籲大家不要再互相對立了。說完黃暐瀚更附上一張無法留言的截圖，證明所言不假。

自豪「沒有封鎖黃暐瀚」的苦苓，接著也乾脆裝死不提此事，繼續顧左右而言他，「照過來、照過來！看看是誰在斷章取義、是誰在避重就輕？是誰為了討好幫中國隱匿疫情、害了全世界的WHO，反過來恐嚇自己同胞？你就站出來，發誓你沒說過這些話就好了，不必在那裡GGYY。」然而到底是誰GGYY，外界自有評斷。

(中時電子報)