新冠肺炎疫情持續延燒，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，最喜歡告訴大家危機入市的股神巴菲特，在這次疫情也套牢不少股票，包括為人所知道的在3月初入場買進的達美航空，從這能看出來，股神也是人ㄝ這次肺炎疫情這麼猛烈，恐怕也出乎他的預料。

謝金河表示，股炎來襲，這一次美國股市11354點的瘋狂跌勢中，巴菲特逢低買進，也套牢不少股票。最具代表性的，就是3月初各家媒體報導巴菲特買進達美航空的消息，他的買進價成本約在48美元左右，結果達美航空跌到17.9美元。另外一個例子，就是紐約梅隆銀行，巴菲特40美元以上加碼，結果梅隆銀行從54.27跌到26.4美元，這回價值投資法都套牢。

檢視波克夏A股投資組合，巴菲特最喜歡銀行股、航空股及能源股，這卻是這波美股大幅下修的重災區，從美國航空、聯合航空、西南航空到達美航空，股價都下挫6成以上；至於銀行股，JP Morgan從141跌到76.91美元，美國運通從138跌到67美元，富國銀行從66.31跌到25.1美元，美國銀行從35.72變成17.95美元，衝擊波克夏的淨值及股價表現，波克夏A股也從先前的344970跌到239440美元。至於最新持股的西方石油，這回股價從87.67跌到剩9美元，跌勢比EXXON還慘烈。

謝金河指出，從這個現象可以發現，股神也是人，這次疫情這麼猛烈，恐怕也出乎他的預料。謝金河認為，美股一個月內下跌38%，這也是投資人一生所僅見，股票套牢，賠錢的人，也不用太氣餒，因為股神巴菲特也沒有比我們好多少！

(中時電子報)