新冠肺炎疫情延燒，但儘管冠狀病毒傳播力強，致死率並不高，德國僅0.4%，即使是初期的武漢也大約在5%左右，但義大利卻高達9%，對此德國媒體《德國之聲》提出了6大點可能原因。

截至目前(24日)為止，義大利新冠肺炎確診人數已達6萬3000多人，死亡人數更是突破6000大關，致死率幾乎達到10%，遠高於歐洲其他國家，讓各國專家也是摸不著頭緒，對此《德國之聲》指出了6大點原因：

高齡化社會：義大利是全球老年人口比例最高的國家，65歲以上人口高達35%，義大利衛生部公布的統計中，2000名死者其中有99%擁有各類慢性疾病，死亡患者平均年齡也高達79歲，50歲以下僅17人。

分母變小：義大利學者發現，有超過70%死者送醫時已經出現高燒、呼吸困難等症狀，從確診到死亡平均僅有8天，意味著患者入院治療時就已經是重症狀態，輕症者恐沒被確診。倫敦帝國學院也指出，若義大利將這些「隱形患者」算計去，致死率應該可降至3%，但由於義大利檢疫能力已到極限，只能優先檢查有明顯症狀患者。

統計方式不同：許多國家確診者突發心臟病去世時，不會被算在疫情死亡案例內，但義大利只要確診者中途死亡，一律列入計算。

空氣汙染：有專家認為，義大利北部空氣相當糟糕，也助長了疫情致死率，義大利醫師卡賽尼(Lorenzo Cassani)受訪時也指出病毒性呼吸道感染致死率與空氣汙染關聯不小。

除此之外，《德國之聲》也指出義大利還有醫療資源不足與疫情發現過晚等問題，都成為了義大利的疫情與致死率高居不下的原因。

(中時電子報)