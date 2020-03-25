中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，遭爆同為醫師的小兒子被爆料在本月出國遊玩、大兒子則是在臉書痛批醫事人員出國禁令違憲，引發外界批評，2兒隨後發道歉聲明，但但風波尚未平息。前民進黨立委沈富雄認為此次風波歸因於民粹，還直呼都是因為防疫團隊表現得太好，如今稍有漏洞，就被抓著打，簡直「莫名其妙」。

張上淳兒子惹議，台大醫院23日發聲明稱，3月1日至13日共准了十九位醫師出國，並無特例。前立法委員沈富雄在節目《ETtoday雲端最前線》上發表個人看法，他說這2個小孩很不幸的是張上淳的兒子，「他們既沒有違法、也在台大醫院裡頭通過正常的程序，走一個請假的程序，台大醫院都認為了並無不可、也認為沒有利用特權。」沈富雄直呼「他們就可以出國啊，這有什麼不對？」

沈富雄說他認為這件事會鬧出這麼大的風波，是因為大家1.情緒2.民粹3.國家團隊表現太好了，幾乎無懈可擊，被找到了一點漏洞，大家進而「發揚光大」，沈富雄說這樣讓他覺得「莫名其妙」，我覺得大家就是不爽2淳兒的行為。沈富雄問說，「那這個要從他們老爸的表現扣分嗎？莫名其妙！」

有來賓提問說，可是指揮中心陳時中已於2月25日發布規定禁止醫護出國，沈富雄馬上接著說，一口氣全禁本來就不合理，這個就莫名其妙了。沈富雄說因為很多人員非相關科系，「你通通下令說不可以出國，這就莫名奇妙。」在特別時期需要考量大眾觀感，稍微忍耐一下？沈富雄對此不以為然，他說要忍耐什麼？沈富雄稱最重要的是「守法」，他指出若並未違法、且遵照程序，出國並無不可，他認為如果「為了觀感要醫護忍耐太莫名其妙，國家不能這樣。」

張上淳要繼續留在指揮中心？主持人楊文嘉說他認為張上淳應該要繼續照舊一樣，要維持過去正常在這個作業體系裡面所扮演的角色，沈富雄一聽，馬上插嘴說說「張上淳的個性就是會覺得不好意思啦，啊他就是一個老實人、會被軟土深掘」，他如果很兇的話，他指著主持人楊文嘉說，這樣你一就不敢罵他了。

(中時電子報)