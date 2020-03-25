韓國N號房事件，引發韓人激憤恐慌，警方表示，過去台灣也曾發生多起拍攝性愛影片，進行恐嚇勒索的案件，但通常都是對被害人進行，因國情不同，以此PO網賣錢的狀況未曾發生。

警方分析，台灣地小人稠，且資訊極度發達，若有人惡意誘騙女性拍淫片，再上網給付費會員觀看，「一定馬上被抓！」但確實台灣也發生不少變態淫狼拍片的案件。

自封「蘆竹王陽明」的富少李威德，2017年起，陸續拍攝自己與女友、網友的性愛影片，並為炫耀而PO網，其中被害人最小只有15歲。

李在交往時藉機拍下影片，事後若分手，李即用粗俗言語辱罵對方，「你這種貨色去給乞丐都嫌妳髒！」「不還我我的東西，我就毀妳容！」，警方去年逮捕李男，更在他家中搜出多達300G的不雅影片，其中一部分已流傳網路，李一審遭重判12年8月徒刑。

另高雄張姓男子自2015年起，在臉書冒充假裝胸部小很困擾的女學生，隨機誘騙12至15歲少女裸露胸部照，再進一步恐嚇對方拍攝更猥褻的影片，全台至少有10名少女上當。

張嫌以「王欣琳」等假名，連開5個女學生帳號，自稱有解決平胸的辦法，有少女求助時，他就要對方拍胸部照「診斷」，接著又自稱是駭客，誆稱影片被盜，若不想在網路流傳，就要拍更色的影片給他，檢警到張家搜索時也發現將近10G的淫穢影像。

2017年曾考上台大研究所的男子林和駿，則是透過交友軟體，偽裝自己是愛貓「貓奴」，先後誘騙、威脅81名少女拍裸照和見面猥褻，最小的甚至只有8歲。

檢警在林男住處發現120G少女裸照，林竟還依被害人的學校、身材及長相，分類建檔不時欣賞，一審判刑3年。

(中國時報)