海巡署偵防分署21日查獲31名越南籍偷渡犯，有15人被安排在台中市清水區中港留置室進行隔離檢疫14天，但不到1天，卻疑因加裝隔板阻礙視線，讓偷渡犯有機可趁，24日凌晨有6人徒手破壞鐵窗後翻牆逃逸，相關人員送早餐時才發現，專案小組初步掌握6人行蹤，全力追緝中。

在台有親友 警掌握行蹤

海巡署副署長許績陵表示，逃脫6人曾於2008年至2016年間合法來台工作，期間逃逸後被遣返，又偷渡來台，他們在台灣有親戚、友人，甚至女朋友，目前針對6人手機紀錄，已初步掌握方位及出沒地點，有信心不久即可逮到人。至於相關人員疏失部分，也將究責並嚴懲失職人員。

海巡署偵防分署副分署長黃世賢指出，6名偷渡犯分別安排在第一寢室及第四寢室，其中，第四寢室焊接的鐵窗桿遭掰開後，3人全部翻牆逃逸；而第一寢室也是破壞鐵窗後，3人鑽洞落跑，另有1人因身材壯碩，擠不出去而作罷。

據海巡人員表示，31名偷渡犯22日安置在中港留置室，原本1間寢室安排5至6人，在進行隔離檢疫1天後，分署因配合防疫措施，隔天即在床與床間加裝隔板，1間僅能容納3至4人，由於安置空間不足，於是將16人移往大安五甲東留置室，沒想到防疫隔板阻礙視線，造成太多死角，加上海線夜晚風聲大，不易察覺異常聲響，讓偷渡犯有機可趁。

偵防分署為防止再發生，目前已將中港留置室其餘9名偷渡犯安置在同一空間，不再分寢室；五甲東留置室16名偷渡犯也採相同方式。

嫌犯沒症狀 籲民眾別慌

海巡署指出，脫逃犯嫌均已依相關規定完成疫調，並經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，籲請民眾勿過度恐慌，但提醒民眾若發現可疑人員立即通報118或110報案專線，查緝人員將立即前往處理。

(中國時報)