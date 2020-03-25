針對6名越南偷渡客脫逃事件，海巡署長陳國恩昨在臉書PO文致歉，表示6人並無發燒、咳嗽等症狀，「身為海巡署長，跟同仁榮辱與共，也都會虛心檢討」，強調「逃逸的偷渡犯會盡快緝捕歸案，再次向國人道歉。」

陳國恩昨PO文「一件不好的事，在這裡跟大家報告，也說聲抱歉！」，對於6人是否引發疫情「破口」疑慮，陳國恩說，海巡署查獲本案後，與疾管署對31名偷渡客進行多次體溫測量及病徵觀察，均無出現異常發燒、咳嗽等症狀，初步排除感染新冠肺炎的可能。

陳國恩指出，發現6人脫逃的第一時間，已和台中市警方組成專案小組，聯合展開搜索、調閱逃逸路線監視器畫面，不放過任何一個可能藏匿的處所，希望能在最短時間內緝獲。他也表示，案發後，已立刻提升戒護等級，全數犯嫌施以手銬、腳鐐戒具，並強化留置室戒護人力；等案件告一段落將追究相關人員責任。

海巡署24日指出，目前已就留置室附近交通要道、車站及可能藏匿處所，實施大規模搜索，另請警方協助調閱道路路口監視畫面追查，針對犯嫌在台可能聯繫對象訪查。

海巡署請民眾勿過度恐慌，避免與不明人士接觸，已公布6人的照片、姓名，若發現可疑人員，可通報118或110報案專線，協助緝捕偷渡客歸案。

(中國時報)