高雄居家檢疫及隔離對象已逾4000多人，亂象頻傳。38歲陳姓男子從香港返台後，未配合居家檢疫，竟將防疫手機留在友人家裡，偷溜出門開車上國道，擅離5小時。高市衛生局24日痛斥陳男是「惡意及蓄意」，至少開罰20萬元。另從北京返台的1名居家檢疫男子，失聯2天趴趴走，警方24日晚間在台北車站附近網咖找到人，北市衛生局將開罰。

警方調查，陳男疑不熟悉路況，23日晚間9時30分在國道3號彰化交流道匝道口，遭到國道警察攔查，警方赫然發現他是高雄居家檢疫對象，立即通報高雄市政府，責令陳男立即返家。

衛生局人員、里幹事及警方在陳男住處門口苦等2小時，直到24日凌晨陳男才返家。陳男自稱因缺錢，23日晚間7時許離家，開車到台中找友人借錢，沒有到其他地方並接觸他人。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，陳男20日從香港回台，雖沒有症狀，目前借住鼓山區友人住處居家檢疫，卻將檢疫手機放在友人家裡躲避監控，再開車出門趴趴走，偷跑了200多公里，依照特別條例裁罰基準，至少開罰20萬元，但若調查後認定情節重大，將加重處罰，最高可罰100萬元。

潘炤穎表示，防疫手機有定位功能，只要離開居家警戒範圍內，就會立即發出簡訊給民政、警政、衛政單位，早晚2次抽查，但俗話說「嚴官府出厚賊」，上有政策下有對策，只要想違規，還是會鑽漏洞。

潘炤穎說，全台目前超過6萬名居家檢疫個案，依公部門現有人力，的確力有未逮，將審慎檢討缺失並設法改進。至於陳男表示他當晚7時30分許離家，是否屬實，仍需查證。

(中國時報)