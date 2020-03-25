高市王姓留學生自美國返台，實施居家檢疫期間，竟鑽防疫漏洞，揪同學到家開轟趴，由於王男所住的大樓管委會百般勸阻無效，憤而向媒體爆料，才讓王男離譜行逕曝光。高市衛生局24日痛斥王男行徑囂張，由於目前無法可罰，已建請中央流行疫情指揮中心，取消王男1天1000元的居家檢疫補償費。

據悉，王男在美國某大學求學，未與家人同住，21日自美返台後，獨居在高雄大樓居家檢疫14天，但他不乖乖配合，還呼朋引伴到家中開轟趴，一解寂寞，同伴抵達大樓門口時，不甩管委會勸阻，硬要登門開趴，管委會憤而爆料，讓王男離譜行逕曝光。

衛生局簡任技正潘炤穎坦言，王男雖與同學共處一室開趴，由於王目前並非確診者，因此當天開趴的同學並不需居家檢疫。但倘若日後王男有確診或疑似症狀出現，這些人全要列為接觸者。

潘炤穎認為，王男對於居家檢疫有不當認知，竟號召昔日台灣同學到居家檢疫處所開趴，參與轟趴的同學也缺乏管控風險概念，雖然目前針對居家檢疫者在家開趴並無罰則，但所帶來的染疫風險不可不慎。

潘炤穎指出，將清查開趴人數及疫調，王男輕忽防疫工作，將報請中央流行疫情指揮中心，建議不發放每日1000元居家檢疫補償費，至於參與轟趴的同學往後就醫若有疑似症狀，將不得使用健保、要自費。

(中國時報)