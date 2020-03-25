新冠肺炎疫情持續蔓延，假訊息層出不窮。有民眾利用社群軟體轉發台中某百貨公司櫃姐感染新冠肺炎假訊息，警方2小時內查獲涉嫌散布的34歲江姓咖啡店員、28歲劉姓設計師2人，移送台中地檢署偵辦。另台中警方已針對近日網路流傳「土耳其團15人中有13人確診，是某國中家長的旅遊團，其中有人還是太平區警察」假訊息，展開偵辦。

另澎湖縣鄧姓男子在臉書PO文「澎湖淪陷了」假訊息，澎湖地檢署昨予鄧緩起訴，命鄧在臉書刊澄清文，並支付公庫5萬元、參加2場法治教育。

刑事局查出，高雄46歲蕭姓遊覽車司機，在LINE群組發布「新莊國小2家長自德國返台，目前發燒中」；台南31歲蘇姓男子在群組發文「新冠肺炎第47號確診病例，回台上班又至群創…」假訊息，已約談2人到案。

警政署統計，警方已偵辦疫情假訊息310件，移送156件、210人，另有72件疑似境外人士企圖以「偽造、竄改假公文」等假訊息，造成民眾恐慌。

(中國時報)