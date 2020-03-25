新冠肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜24日宣布新北市紓困方案2.0，包括客運等艱困行業將補貼牌照稅額50％，旅館業者房屋稅從3％降至2％，市有地、公有市場租金4至6月打5折，BOT促參業者權利金最高減收35％，中小企業信用貸款利率的補貼從6個月延長到1年。

飯店旅館業 稅率降為2％

市府在2月提出新北版本的紓困方案，以「急、速、寬、減、補、平」6大原則助業者度過難關，但目前正面臨第2波疫情高峰期，為安定民心，降低疫情對部分行業及民眾衝擊，昨宣布加大紓困力道。

經濟發展局長何怡明表示，針對受疫情影響較為嚴重的行業及民眾，採取多管齊下方式，展現市府與市民共度難關決心。

財政局長李泰興指出，新的紓困方案除配合中央給予遊覽車客運業者補貼牌照稅應納稅額50％外，針對飯店及旅館業者已停用部分營業面積房屋稅，稅率由原3％降為2％，此外課徵娛樂稅業者，也會依營業衰退及營業天數減少狀況調降稅額。

另外，公有市場攤商使用費2月起已打8折優惠，4月起將再降為5折，承租市有房地作營業使用者，租金同樣4月到6月打5折，盼助業者度過難關。

中小企業 貸款補貼變1年

李泰興說，關於設定地上權業者或促參業者，原本應收取營運權利金，但將透過契約協商機制，4至6月期間最高可減收35％。

何怡明也說明，中小企業貸款利息是2.095％，前6個月免息，新北市也將協助業者自第7個月起至12個月，向銀行爭取減息0.5％，讓業者及市民可以安然度過疫情艱困時期。

(中國時報)