台中第一條捷運綠線年底將通車，票價多少？台中捷運公司董事長林志盈（右上圖中，陳世宗攝）24日表示，經市府運價審議委員會審議，初步規畫前5公里20元起跳，5公里後每2公里5元，單程最多50元，下周送市政會議通過，再送市議會審議後公告實施，綠線也預計提前在10月31日起試營運及正式通車。

全程18站 需要32分鐘

林志盈表示，雖然行政院表訂12月底通車，面對市民殷殷期盼，確保安全穩定的前提下，達成提前通車目標，為營運衝刺。

中捷全長16.71公里，共有18座車站，從第1站坐到最後1站需要32分鐘，時間將自早上6時至晚間12時，尖峰時每5分鐘1班，離峰8分鐘1班，深夜時段即晚間11至12時，班距將減到15至20分鐘1班，也會略降車速，避免深夜產生噪音。

台中市長盧秀燕表示，台中市第1條捷運興建10多年，希望今年底前順利通車，中捷積極進行上路前準備，也要不定期向市民說明籌備進度。

5月測試 8月初勘

中捷2月3日接管全線站及路軌，除了6站、7個出入口的土地開發區域尚未完工，已全接手，正進行前置穩定性測試，每8分鐘開1班車，4月起進行尖峰5分鐘、離峰8分鐘發車測試，5月起發車測試、人員專業訓練、災害事件模擬演練。

林志盈指出，預定自5月25日至7月26日進行穩定性測試，8月1日起報請市府初勘、履勘，10月31日起試營運及正式通車。

(中國時報)