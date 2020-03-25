新冠肺炎防疫期間，各行各業都受影響，高雄市長韓國瑜24日宣布，為減輕市民生活開銷負擔，3月29日起至9月30日，買MeNGo月票搭捷運、公車、客運、渡輪等大眾運輸工具皆可降價，最高每月少花249元，幫民眾省荷包。

目前使用者 超過6000人

高市交通局長鄭永祥表示，MeNGo交通卡是配合交通部運輸研究所的合作計畫，整合高雄捷運、輕軌、公車、計程車、共享運具、公共自行車CBike等，目前每月固定超過6000人使用。

他說，依不同類型的MeNGo交通卡，月票優惠200元或249元，若帶動用戶成長，市府也會做好防疫，要求捷運、輕軌、公車調整班次，確保車廂不會太擁擠。

未來半年，MeNGo卡無限暢遊月票原價1499元降為1299元，學生票原價1299元降為1099元；公車暢遊部分，全票原價479元降為279元，學生票原價399元降為199元；公車加客運暢遊，全票1499元降為1250元，學生票1299元降為1050元；渡輪暢遊全票原價1800元降為1600元，學生票從1600元降為1400元。

結合一卡通 限量免費辦

韓國瑜指出，防疫期間許多產業相對困難，因此交通局設法減少市民經濟負擔，尤其通勤學生搭公車每月可省200元，降幅50％，盡量幫市民省荷包，是政府重要的公共服務。

MeNGo卡是結合一卡通的實體票卡，目前限量免費辦卡，民眾可線上申辦，也能在線上直接以信用卡或LINE Pay money支付，詳情可上「MeNGo交通行動服務」官網查詢。

(中國時報)