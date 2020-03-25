新冠肺炎疫情嚴峻，衛生紙、泡麵搶購一空，「刈包吉」廖榮吉24日在龍山寺前免費發送3000包衛生紙、包子及粽子各500個給寒士，原本今年辦最終場寒士宴準備引退的他，加碼宣布端午節還要再發粽子，讓寒士在疫情期間可飽餐一頓。

在北市萬華賣刈包出名的廖榮吉，自1985年起辦了25場寒士宴，每場寒士宴辦下來耗資300至500萬元，讓廖榮吉的身心和經費都「力不從心」，於是宣告今年1月22日連續3天愛心宴是他退出江湖前的最後一場。

不過，廖榮吉昨重出江湖，大方發送3000包衛生紙、500個包子，不問身分，每人限領2包衛生紙、1個包子，一大早就聚集眾多寒士排隊，原定上午10時才開始，提早30分鐘發放，包子沒多久便全發完，他當場加碼發500個肉粽，同時宣布端午節會再發送粽子。

「大家買不到衛生紙沒關係，我買得到！」廖榮吉表示，疫情期間，即便靠關係也買不到口罩，但衛生紙他買得到，不囉嗦直接跟衛生紙老闆用現金2萬5000元買下3000包發送，看到大家開心，他就快樂。

前往排隊的張先生表示，他今年1月曾參加愛心宴，原以為是廖榮吉辦的最後一場，有點難過，但後來聽說要復出了，所以他一大早就來排隊領取衛生紙和肉粽，非常感謝廖的善心義舉，讓他可在疫情期間安心過日子。

(中國時報)