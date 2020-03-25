台中捷運綠線預定2020年全線通車，中捷公司董事長林志盈24日指出，公司將再增資25億元，分4年由市府逐年編列預算，以避免未來幾年產生資金缺口，造成營運風險；挹注資本額評估於2029至2030年即罄，屆時配合捷運藍線通車，預估120年再檢視營運損益。

台中市議會臨時會，交通地政委員24日審查中捷公司調整額定資本額評估計畫書，由召集人陳廷秀主持。林志盈指出，中捷從2000年開始，經完成初步測試，市府、中央政府初勘、履勘等，目前朝通車營運目標邁進。

林志盈說，中捷公司資本額10億元，於2020年底扣除累積虧損及當年度必要支出的人事成本等預算後即用罊，將無法支應通車前準備及通車後資金所需，特提送調整資本額評估計畫書，將再增資25億元，由市府逐年提撥。

市議員謝明源說，中捷非以賺錢為目的，但也不能虧損太多，如靠票價收入將非常慘。市議員陳淑華指出，中捷還未正式營運，每年的運量人次從8.4萬次下修到4.2萬人次；員工從去年200人，預計2020年營運編列增加到983人，須培養民眾搭乘捷運的習慣。

市議員劉士州表示，公司增資25億元，須等藍線通車才可能損益兩平？憂心中捷成為壓垮台中市財政最後1根稻草，陳廷秀裁示，通車時程要掌握，增資案通過。

(中國時報)