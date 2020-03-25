新冠肺炎衝擊各產業界生計，花蓮縣長徐榛蔚24日宣布多項紓困措施，包括減收花蓮市果菜批發市場攤位及冰庫2成租金、承租縣有農地農民租金緩繳、縣有非公用房地作緩繳租金或分期繳納、石藝大街租金減半4個月、房屋稅等稅負減輕措施，並研擬青年創業貸款利息補貼計畫，幫助業界度過難關。

花蓮縣蔬菜栽培加工業職業工會日前舉辦會員大會，理事長鄭經華反映受到疫情影響，市場人潮大幅減少，盼比照花蓮市公所減收市場攤位租金。

徐榛蔚指出，研商後決議試辦攤位及冰庫減收2成租金，希望減輕攤商負擔，維持蔬果供應品質及貨量，石藝大街22家攤商生計因疫情雪生加霜，4月至7月提供攤位每月租金減半，讓業者有喘息空間。

徐榛蔚表示，4月開徵使用牌照稅、5月房屋稅及按月開徵娛樂稅，也將提供減輕稅負，未使用營業用車輛可申請停駛並按日免繳使用牌照稅，減輕飯店旅館業停用樓層房屋稅、調降娛樂業縮減規模縮模娛樂稅。

另外，減輕青年創業初期貸款利息負擔，縣府研擬貸款利息補貼計畫，近期將宣布申請流程，透過優惠貸款，完成青年創業願景。

花蓮縣也將依中央紓困振興辦法爭取補助，提6項計畫包括成立東台灣觀光發展區域聯盟、辦理花蓮太平洋花彩節、花蓮觀光遊行銷影片、國際旅客花蓮自由行手冊、辦理在地企業輔導方案、花蓮東大門夜市環境設施改善，經費合計1億730萬元。

(中國時報)