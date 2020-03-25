全台首場企業營運及融資診斷輔導說明會24日在桃園登場，企業界直言行政院補助600億目前都是空談，大聲疾呼希望錢趕快下來，桃園市長鄭文燦允諾做後盾，地方上特殊的需求如機場產業等也可以加碼，希望無論疫情或經濟都能順利度過難關，展現台灣韌性。

「簡易型自己跟銀行談、有困難的趕快來！」台灣中小企業聯合輔導基金會總經理許婉琪指出，經濟部紓困振興方案共編列200億元，只要連2個月營業額較去年同期減少達15％，認定屬實後皆可申貸，中小企業處有馬上辦服務中心、聯輔會也有窗口，協助開立受災證明，就能向銀行融資，也提醒文件要備齊，才能加快速度。

「沒有說任何官話的空間，該怎麼救、就怎麼幫！」鄭文燦說，紓困要像及時雨，在企業陷困境時，扶他們一把，直言疫情引起的經濟海嘯，不僅讓桃園機場產業和觀光旅遊產業成為重災區，很多中小企業跟高科技產業也面臨供應鏈不足，座談會聆聽及彙整各中小企業團體及工業區廠商協進會意見，研擬因地制宜的紓困政策，提供最即時且適切的協助。

鄭文燦提到，像機場產業遇上機場接近封關，完全沒有營業額，展延貸款還不夠，更需要很大營運資金挹注，應該要有特殊的紓困機制。

「疫情衝擊比想像嚴重！」桃園市商業總會理事長蘇旭志和桃園市工業會理事長黃成業都直言，桃園是工商業大市，除非企業體質健全，還有充足現金流，否則「倒閉潮恐一波接一波」，像是旅行社營業額不到1成、飯店業損失一半以上，希望紓困補貼盡快下來，否則補助600億元都是空談。

(中國時報)