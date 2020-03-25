受新冠肺炎疫情影響，從農曆年節之後，高齡長輩沒事不會想出門，大眾交通運輸客運量大受影響，公共汽車客運公會理事長戴道根表示，這段時間包括捷運、公車、客運乘客數皆少3成左右，業者也只能加強消毒頻率，盡量降低民眾疑慮。

港都客運總經理、公共汽車客運公會理事長戴道根說，新冠肺炎疫情開始後，除了通勤的學生還是要搭乘之外，長輩和一般民眾盡量少出門，因此大眾運輸量減少3成左右，但其實疫情期間，業者對消毒方面更徹底，軟硬體方面的防疫措施也會做好，請民眾安心搭乘。

高雄捷運也受到疫情影響，假日運量跌45%，平日跌30%，虧損持續擴大中，高捷呼籲政府協助紓困，恢復大眾運輸電價優惠或適用水電優惠方案，另外也希望振興券使用範圍可以擴及至捷運車資。

另外針對應居家檢疫、隔離之民眾，倘私自外出搭乘高捷者，因增加其他旅客感染機率，及影響民眾搭乘意願，致損害高捷權益，高捷公司刻正研議依法求償機制。

高雄市長韓國瑜則指出，高雄市民對於大眾運輸的依賴度相對偏低，大概不到10％，市府鼓勵民眾多運用捷運、公車等大眾交通工具，不僅能夠減少個人經濟支出，對改善高雄的空氣汙染都會有很大幫助。

(中國時報)