受到新冠肺炎影響，許多產業營運極受衝擊，竹市府24日公布產業紓困振興3＋5措施，要助竹市在地產業度過難關；苗栗縣則推出紓困專線，主動以電話訪問關懷縣內企業，目前已有4家業者透過紓困專線尋求協助。

新竹市長林智堅盤整中央政策，推出新竹市加碼措施，盼透過補助、減稅減租金減輕業者負擔，消費券帶動買氣，為新竹市在地產業注入強心針，將依產業別製作專屬懶人包，並設置各產業別的單一窗口，協助市民申請、諮詢，與民眾一同度過景氣難關。

3＋5措施以減租稅、穩投資、興商機為3大方向，以5大項紓困振興方案要助竹市在地產業度過難關，包括：減少所有公有市場攤位5成租金、減免旅宿業房屋稅、補助旅宿業者水電瓦斯費、延長建築相關執照期限，並預計發放6000張消費券帶動買氣。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群表示，全栗招商服務站主動以電話訪問關懷471家企業，到工廠訪視54家企業，其中有1到2成有資金周轉問題，另有4家業者透過紓困專線037-559880「您相信我，我久幫幫您」尋求協助，其中包含3家製造業、1家服務業，縣府提供專人服務與協助。

(中國時報)