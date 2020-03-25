新冠肺炎升溫，國內累積確診人數已超過200例，而雙北確診案例高居全台，捷運、公車等大眾運輸往返兩地頻繁，防疫成為一大考驗，北市議員王鴻薇24日表示，通勤時間車廂擁擠，乘客間完全沒距離，呼籲市府應盡速強制大眾運輸乘客配戴口罩。

隨著疫情升溫，目前許多店家及辦公大樓都已開始要求進出人員戴口罩，甚至多家夜店及KTV都為防疫暫停營業，王鴻薇指出，台北捷運每日搭乘人次近200萬，北市公車搭乘人次也有100多萬，實際搭乘仍可見有乘客未戴口罩。

王鴻薇強調，台北市每天都有大量市民搭乘大眾運輸工具通勤上班，且通勤時間車廂擁擠，乘客間可說是完全沒有距離，又長時間在同一密閉空間裡，恐成為防疫一大破口。

她直言，市府應盡速規範大眾運輸乘客配戴口罩，避免台北捷運、公車成為防疫漏洞。

對此，北市交通局長陳學台表示，目前還沒做這階段規畫，將跟隨中央疫情指示，仍先以紅外線熱顯像儀測量體溫為主，但會聽取議員意見，在防疫會議納入討論。因應防疫，北市交通局闢駛5線掃墓公車，因屬免費專車，避免車廂擁擠，乘車民眾則需戴口罩，否則司機可拒絕接送。

(中國時報)