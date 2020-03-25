台中市定古蹟「潭子農會穀倉」閒置多年，「台中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案」總經費1億3150萬元，獲文化部補助款7000萬元、市府配合6150萬、潭子農會自籌850萬，修復後將透過歷史文物展示空間，提升傳統產業觀光能量。

台中市文化局指出，潭子農會穀倉建於1931年，建物本身以機能性為出發點，外有日式「鋸屋根式」屋頂與「太子樓」；內有西方國家「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗。設備有「中央輸送帶」與「傾斜槽」等，堪稱是當時自動化設備；另有「通氣柱」儼然是今天的空調設備。

文化局長張大春說，潭子農會穀倉建築物具備典型日據時期產業建築構造型式及建築式樣，為目前台灣少數僅存同類型建築；副同柱式木屋架達21公尺，為全台僅有，具稀少性，為現存少數尚能保存的產業設施。

2011年鐵路高架化時，穀倉部分建物被拆解，現鐵路高架化已完成，搭配「潭心計畫」，穀倉有修復急迫性。經文化局極力向文化部爭取補助，預期年中即可動工，工期約3年。

(中國時報)