面對新冠肺炎疫情，想強身健體，台南市觀光旅遊局推薦旅客到關子嶺、龜丹溫泉踏青泡湯，其中位於楠西區的龜丹溫泉，不僅有市府委外經營的龜丹溫泉體驗池、營業已經20多年水哥溫泉，還有今年新開幕的天喜悅溫泉、六二溫泉山房，成為新的溫泉聚落，吸引舊雨新知前往泡湯。

龜丹溫泉水質呈弱鹼性，酸鹼度介於8.08至8.55之間，無色無味，水質清澈，屬碳酸氫鹽泉，有「美人湯」之稱。2013年由台南市政府觀光旅遊局整頓管理溫泉露頭、管線，接管供溫泉業者使用。由於溫泉管線架設在山上高低不平之處，觀旅局同仁每周巡視管線一次，遇到下雨天、颱風天，更是要加強檢修。

龜丹溫泉區原有兩家溫泉業者，其中龜丹水哥溫泉暨龜丹休閒體驗農園，是當地最老牌溫泉業者，可泡湯可住宿還有農場，已營業20年。

龜丹溫泉體驗池為台南市府委外經營，有戶外泡腳區、大眾池、湯屋，配合兒童節連假，龜丹溫泉體驗池4月2日～5日戶外泡腳區12歲以下免費入園，4月4日星期六上午及下午各有一場薩克斯風樂團表演。

去年底先後開幕的天喜悅溫泉會館、龜丹六二溫泉山房，走精緻路線，有庭園造景、高雅的住宿會館，也有最流行的貨櫃屋個人湯屋，在部落客網紅網路宣傳下，頗受年輕人喜愛，假日常常客滿，想嘗鮮最好提前預約。

(中國時報)