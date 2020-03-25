淡海輕軌藍海線第二期因規畫行經淡水老街，引發當地民眾強烈反彈，新北市捷運局23日晚間再次召開說明會，依然有不少民眾高舉布條抗議，捷運局總工程司凌建勳表示，民眾聲音是後續決策重要參考，將研擬改採行駛河岸的替代方案，最終決定預計6月底前出爐。

淡海輕軌分二期興建，其中藍海線第一期從淡水漁人碼頭站（V26）至台北海洋大學站（V28），第二期則是連接北捷淡水站（V21）至淡水漁人碼頭站（V26），但因部分路段規畫行經老街，引發民眾炮轟，認為會造成商圈沒落、影響用路權，甚至衝擊當地文化古蹟。

捷運局說明會中，民眾另針對消防救護、噪音汙染、地質脆弱、車站位置等問題提出質疑，一度因不滿遭主持人打斷發言，氣氛相當緊張。

市議員鄭宇恩稱，地方不反對輕軌，但反對進入老街，盼市府仔細研議；市議員陳偉杰則說，應針對沿線住戶進行意見調查，才能說服更多民眾，邁向三贏。

凌建勳說明，民眾意見是後續決策重要參考，原行經老街段約210公尺，替代方案改為觀潮廣場轉往河岸地區，因工程、財務評估可行，會建議市府朝此方向研議，預計6月底前可決定最終方案，若核准，後續將進行細部設計及發包，最快明年動工、2024年完工。

(中國時報)