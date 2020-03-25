新竹軍人忠靈祠主要安置因公過世的軍人或具榮民身分的退伍軍人，過去規定配偶不可葬厝於軍人忠靈祠，不少夫妻過世後分葬兩地，但有些軍眷的心願，就是希望能跟先生在一起，市府今年起開放夫妻安厝於單櫃納骨櫃位，以圓滿已故軍人、榮民與配偶合葬的心願。

居住東區的龍先生父親已安置於忠靈祠20餘年，母親近期逝世，家屬在感傷之際，得知市府有此立意良善的規畫，便立刻提出申請，為首例申請夫妻安厝於單櫃納骨塔位家屬。龍先生表示，本來還擔心母親去世後無法與父親合葬，難以完成母親的心願，正當徬徨無助時，得知市政府推出此政策，讓父母得以相互陪伴，自己也獲得許多慰藉。

新竹軍人忠靈祠現已安置1萬4000多位因公殞命的軍人或具榮民身分的退伍軍人，市長林智堅表示，軍人為國奉獻，與家人聚少離多，但過去規定配偶不可葬厝於軍人忠靈祠，造成夫妻死後分葬兩地。有些奶奶就是希望能跟丈夫在一起，市府在考量後，以夫妻同櫃方式滿足奶奶心願。

(中國時報)