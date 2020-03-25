雲林縣北港朝天宮今年因疫情取消媽祖聖誕遶境，廟方為方便信眾向媽祖祝壽，推出「媽祖季祝壽祈福」線上祝壽活動，並免費提供1萬個公益名額給低收入戶、身心障礙者，希望藉由媽祖信仰力量安撫人心，共同度過此次疫情。

北港朝天宮每年農曆3月媽祖聖誕遶境活動，已由中央列為「國家指定重要民俗無形文化資產」，每年吸引上萬人潮，今年廟方因應新冠肺炎疫情，本月初舉行董監事會議，決定今年停辦這場宗教嘉年華，配合中央防疫。 不過許多信眾每年都是藉由參與遶境活動向媽祖祝壽，今年取消遶境，讓信眾們無法向媽祖祝壽，北港朝天宮因此推出「媽祖季祝壽祈福」線上祝壽活動，共有福氣安康、生聲平安、平安福袋3種方案，另有1萬個名額供公益團體、低收入戶、身心障礙者免費祈福。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，廟方將於農曆3月23日（國曆4月15日），由僧侶依古禮舉辦媽祖祝壽祈福儀式，除了為媽祖祝壽，也祈求信眾與台灣平安度過此次疫情難關，當日儀式將控管參與人數，避免人潮聚集。

信眾們指出，今年北港媽祖遶境適逢星期假日，原本計畫邀請親朋好友一起為媽祖祝壽，沒想到新冠肺炎確診人數不斷增加，大家也很擔心被傳染，得知遶境停辦雖然感到遺憾，但也會全力配合，改用線上方式向媽祖祝壽，希望媽祖保佑疫情趕快消散。

(中國時報)