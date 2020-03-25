北市推動垃圾費隨袋徵收，初期專用垃圾袋未黏貼防偽標籤，北市環保局去年公告自今年3月起停用「未黏貼防偽標籤」專用袋，今年2月底前可接受辦理換袋，不過，因還有民眾未更換，環保局24日宣布延長換袋期限至5月29日，呼籲民眾盡快到環保局替換新袋。
現行專用垃圾袋均貼有防偽標籤，包括紙製凹版及雷射型式兩種，皆無使用期限，因為市面流傳有不少仿冒的未有防偽標籤專用袋，環保局去年11月11日公告，今年3月1日起民眾不可再停用未黏貼防偽標籤的專用垃圾袋，公告後至今年2月29日前接受民眾換袋。
環保局資源循環科長林鈺惠表示，因為發現還有民眾未完成更換成現行專用垃圾袋，為保障民眾權益，宣布延長至5月29日下午5時止。
她說，至於有多少數量還沒更換無法估算，提醒民眾若持有未黏貼防偽標籤專用垃圾袋，可於上班時間至資源循環科更換相同容量且有防偽標籤的垃圾袋。
(中國時報)
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