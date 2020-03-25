新冠肺炎疫情發燒，花蓮縣議會24日召開臨時會，民進黨議員莊枝財在開議4分鐘提案建議休會，獲多數議員同意順延會期，包括2次臨時會及5月定期會將視疫情延後，創下全台首例。

網路譁然 提案議員喊冤

無黨籍議員楊華美對於延會結果，感到相當錯愕，直呼準備好的議案內容，早上短短4分多鐘就散會，完全來不及提出；國民黨議員李秋旺也表態反對，認為開會是議員職責，加上花蓮沒有確診案例，應盡速開議。

莊枝財率先主張休會，引來網路一片罵聲，他喊冤澄清，看到縣府及各單位努力防疫，守護縣民健康，提議這次臨時會暫緩，沒想到被擴大解釋，直呼「我權力哪有這麼大！」

北市議會 下周開會決定

議事主任譚進成表示，目前第7次臨時會、預定13日召開第8次臨時會及5月1日定期大會，經議員決議順延，議會已報請內政部同意，並同步通知縣府，針對議會決議會期順延，縣長徐榛蔚則表示尊重。

議長張峻說，花蓮目前居家檢疫累計500多例，為讓縣府專心做好防疫工作及為議員、官員健康著想，若有急迫性提案，將由各黨團召集人協商，採書面連署審核，至於何時開議，要視疫情再協商決定。

基隆市議會將視疫情變化討論；北市議會祕書長洪樹林表示，下周二程序委員會決定；宜蘭縣議會議長張建榮說，4月中接近開會再邀集各黨派研議。

(中國時報)