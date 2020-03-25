新冠疫情肆虐下宅經濟興起，美食外送平台商機正夯，吸引不少放無薪假的勞工加入兼差，不過新北市統計，去年底隨機抽查外送員衛生狀況，73件中就有26件需改善，比例將近4成，如今疫情延燒恐成防疫漏洞；新北市衛生局強調，已要求所有外送員工作時須配戴口罩，但不限醫療口罩，一般口罩也可。

外送員須戴口罩

近年美食外送興起，各式平台五花八門，食藥署去年8月訂定「網路美食外送平台業者自主衛生管理指引」，由地方政府衛生局進行查核，稽查對象包括「美食外送平台業者」、「合作餐飲業者」、「外送服務員」3大部分。

新北市衛生局去年底展開稽查，其中合作餐飲業者部分，188家全數合格，但外送員的衛生狀況，73件中有26件需輔導改善，比例高達4成。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說明，外送員稽查項目分為外送員本身，以及外送箱的內部清潔，外送員須保持手部、服裝整潔，尤其指甲不得藏汙納垢，外送箱則須定期消毒，落實冷食、熱食分開原則，避免交叉汙染，以及外送食物須完整覆蓋等。

楊舒秦分析，以去年稽查狀況來看，外送員未定期接受健康檢查，為不合格項目最大宗，考量美食外送上路不久，目前採軟性宣導方式，除了現場要求外送員改善，也會列冊持續追蹤，每月定期抽查約10件，採滾動式調整，並持續加強相關衛教宣導。

定期健檢要落實

此外，考量新冠疫情持續延燒，衛生局要求外送員加強自主管理，工作前須先量測體溫並固定記錄，工作時需配戴口罩，但不限醫療口罩，一般口罩也可，並需加強外送箱、外送推車等工具的消毒頻率。

(中國時報)