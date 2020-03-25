新冠肺炎衝擊各產業，不分藍綠議員都為業者叫屈高喊減稅，除了停業者，更希望為還在苦撐的小吃零售業爭取減免。桃園市稅務局已率全國之先，為飯店業減徵房屋稅，目前29家共減徵420萬元，也與國稅局針對餐廳、小吃店等行業推出「稅務關懷包」，期盼幫業者度難關。

議員籲地稅局主動出擊

桃園位處機場國門之都，受疫情衝擊旅館空房率高，議員劉茂群和林正峰都樂見桃園市府稅務局，在第一時間結合觀旅局，為旅館業辦理房屋稅減免，劉茂群也呼籲，未來疫情結束要「桃園人救桃園業者」，由公部門率先、結合桃園社團，入住桃園在地飯店業，振興經濟。

議員林正峰還認為，停業本來就會減徵稅務，但受疫情影響苦撐的小店家卻不會被減免，稅務局應該化被動為主動，除了爭取國稅減免，更催生稅賦減免自治條例。不分藍綠議員都呼籲地稅局「主動出擊」，關懷停歇業的業者，解決燃眉之急。

旅館停用樓層減房屋稅

地稅局長姚世昌表示，房屋稅將於5月開徵，桃市地稅局率全台之先，依據財政部1991年的解釋函令，主動協助全市旅館業者針對停用的樓層減免房屋稅，從營業用稅率3％改依非自住非營業用稅率2％課徵，每月減徵達3成，有感減稅，全市223家旅館，已有30家業者提出申請，目前核定29家、共減稅420萬元，從6千元到83萬元不等。

姚世昌說，這29家旅館業者分別申請不同停業期，5家休3個月、2家休4個月、22家休半年，另有1家申請停用1整年，但因較晚申請、尚未核定，他強調，若業者要重新營運，隨時都可提出申請，地稅局一定會從寬、從快協助認定。

(中國時報)