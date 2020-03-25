新冠肺炎疫情蔓延，畢業季前的校園大型徵才幾乎統統喊卡或延期，台南就業中心4月18日台南大學中型徵才、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署5月30日成功大學登場的雲嘉南年度大型就業博覽會均確定延期，多所大學校園徵才也取消，應屆畢業生哀嘆苦命，改以遠距徵才、微型職涯、線上徵才因應，降低找嘸頭路衝擊。

微型徵才降低衝擊

近幾年為媒合大學生畢業即就業，不論雲嘉南分署、就業中心或學校自辦校園徵才，都固定在畢業前夕熱絡登場，從3月開始就會有一連串徵才活動，每年也成為學生投遞履歷重要標的。

校園自辦、僅供校內學生或校友參與的校園徵才，歷年也固定吸引數十家廠商，媒合率約達6、7成；由公家單位策畫的中大型徵才，除提供學子找工作也同時開放民眾參與，動輒數千上萬人次湧入，媒合率約5成。

不過，今年受疫情影響，以中華醫事科大來說，3月底大型徵才活動已宣布取消，長榮大學5月底大型徵才活動也取消；至於公家單位策畫的如新營就業中心3月28日新營美術園區、台南就業中心4月18日台南大學中型徵才、雲嘉南分署5月30日成功大學就博會都將延期。

仍有上千工作機會

雲嘉南分署強調，部分徵才活動雖取消或延期，但求職者找工作不受此限，不少企業、公司都改線上徵才，甚至提供單一公司徵才服務，3月共9場次單一或小型徵才，提供上千個工作機會。

(中國時報)