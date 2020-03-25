新冠肺炎疫情持續延燒，民眾盡可能減少外出，連帶影響全台慈善機構，普遍皆出現善款變少情形，所幸人間有愛，屏東歸來慈天宮主動提供千盞光明燈，可望為屏東創世挹注百萬經費；也有早餐店老闆送愛到台東，翻山越嶺為台東創世帶來物資。

創世屏東分院長林艾樺坦言，受到疫情影響，過去主要收入來源包括跳蚤市場及5月預計舉辦的募款園遊會，如今全都暫停或取消，估計收入相較去年同期少了2至3成，對於植物人的日常照護只能咬牙苦撐。

1000盞光明燈 開放認購

歸來慈天宮獲悉消息，主委蔣家煌隨即召開內部會議，獲得與會人員同意，決定捐出每盞1000元、共計1000盞的光明燈，開放讓信徒認購，他自己也掏腰包認捐10盞燈，並呼籲鄉親踴躍捐愛。

另早餐店老闆廖敏雄，24日率領「熊讚愛心團隊」前進台東，捐贈移位板、蒸氣治療器、烘碗機、洗髮精、毛巾等衛材給創世台東院，以實際行動支持植物人安養。

熊讚愛心團隊 捐贈衛材

廖敏雄說，他在彰化賣早餐，也會提共餐點給寒士，久而久之，捐款民眾日漸增加，因此轉將大家愛心購買民生物資，送給創世及人安等12個社福單位。

廖敏雄表示，熊讚愛心團隊是由近百位網友組成，今年募到15萬元購買物資幫助全台8個創世分院，「雖然新冠肺炎疫情持續高燒，重創民生消費，但是愛心不變」，廖敏雄將物資塞滿一整車，從彰化開了300多公里路到台東，希望拋磚引玉，在疫情蔓延時，把愛傳下去。

(中國時報)