北市議員應曉薇接獲健康公宅住戶陳情，入住不到2年的新成屋，浴室天花板漏水竟如瀑布傾瀉而下，向管理單位反映3個多月遲未改善，讓住戶質疑根本設計不良。北市都發局表示，已請廠商盡快修繕並釐清漏水責任。

健康公宅提供1至3房共507戶，租金1萬400元到2萬7200元不等，前年5月開放入住後，陸續傳出陽台漏水、浴室排水不佳、插座沒電甚至蟑螂入侵等問題。

應曉薇指出，市府耗資17億興建健康公宅，入住不到2年，就有部分住戶屋內開始漏水，有住戶浴室天花板去年底嚴重漏水宛如瀑布，申請報修後，至今竟無法徹底解決。

她表示，健康公宅住戶中有許多弱勢，入住以來狀況百出，市府身為房東，應立即盤檢公宅設計，調查營建廠商是否按圖施工並究責，也請管委會以同理心為全體住戶爭取權益。

對此，都發局住宅服務科長邱婉清回應，去年底接獲住戶反映浴室天花板漏水，多次前往止漏但成效不佳，已請10樓住戶配合搬至其他空房，從10樓施工止漏再讓住戶搬回，後續會釐清漏水原因及責任，研議住戶補償事宜。

邱婉清坦言，健康公宅開放入住後，陸續有住戶反映漏水，目前漏水原因皆不同，營建廠商皆依約在保固期修繕，後續將要求廠商掌握漏水原因。

(中國時報)