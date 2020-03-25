新北環狀線自1月31日起正式通車，路線貫穿中和核心地區，中和地政事務所統計近4年實價登錄資料，發現秀朗橋、景平、景安、中和4站交易量，占整體中和區中古屋市場比例逾35％，另外也吸引鄰近民眾前來置產，帶動中和及鄰近區域「逐捷運而居」的人口遷移。

據中和地政事務所統計，近4年實價登錄交易資料，逾35％中古屋交易位於環狀4站周圍500公尺內，分析原因應是環狀4站周圍原本就是中和發展成熟地區，生活機能良好，而隨著捷運工程進度逐步前進，其交易量隨之逐年增加。

另外，在交易價格方面，公寓均價約在每坪30至36萬元間，中古華廈大樓均價約在每坪38至47萬元間，相當穩定。

資料也顯示，環狀4站購屋者，近半數以雙和地區民眾為主，再者則為各站鄰近的其他行政區居民。

中和地政事務所表示，隨著新環狀線逐步完成，人口遷移數自2019年7月開始連續8個月正成長，顯示捷運建設不僅穩定支撐房價，更吸引鄰近行政區民眾持續移入。

中和地政事務所主任陳素霞表示，中和區人口稠密、發展成熟，生活機能完整，向來以自住需求為主，近年來捷運路網持續擴大，民眾購屋時仍會將捷運站距離作為考量。

陳素霞說明，捷運站周圍不僅是當地民眾購屋好選擇，亦吸引鄰近周圍行政區民眾至中和區置產；而新北環狀線串聯新店、中和、板橋、新莊等人口稠密區也連接4條既有捷運路線，產生新的鏈結並將重塑區域發展及提升交通便捷度，對於周邊房價也將有相當助益。

(中國時報)