新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案原訂25日於垃圾掩埋場召開公聽會，但因應新冠肺炎疫情，群聚恐增加感染風險，新竹縣環保局代理局長羅仕臣24日在主管會報中宣布延期，將擇日再辦。

新竹縣議長張鎮榮、副議長王炳漢均十分關心，由於不少在地居民期望能延後公聽會舉辦時間，以免因群聚增加感染風險，王炳漢也向縣府要求，務必要能傾聽民意。

公聽會一波三折，先是提供場地的廟方臨時喊卡不外借，無奈收場，未料在25日民眾又反映為上班、上課，未能參與，王炳漢日前改在楊柳堂先召開一場座談會，讓民眾抒發心聲。

但也因疫情更加嚴峻，民眾質疑舉辦公聽會的時間、場地，恐增加群聚感染風險，持續要求延期，新竹縣環保局也緊急發文公告，通知相關單位，將視疫情狀況，擇期再開會。

新竹縣衛生局也呼籲各局處相關單位，各項大型活動均須慎重以對，包含母親節表揚、排球賽、運動會，甚至新竹縣產業總工會的投票等，均計畫延後、擇期再辦甚至是停辦。

(中國時報)