新冠肺炎疫情持續升溫，為維護校園安全，東海大學即日起謝絕訪客入校。校方指出，除每日固定進出的廠商外，洽公者必須先由校內窗口提出申請，此外，路思義教堂的主日崇拜活動也改採網路直播方式舉辦。

東海大學指出，疫情急速擴散，校方因應疫情變化，除配合政府防疫、也考慮師生健康，即日起謝絕訪客進入，實施期限將視疫情發展再決定，而因假日常有民眾到東海校園遊憩、散步或運動，有感於遊客身分追蹤不易，呼籲民眾改到公園休憩或運動。

除謝絕一般訪客進入校園，東海大學強調，與學校合作的廠商暫不在限制內，另若是民眾有洽公需求者，必須先由校內相關單位聯繫並提出申請，藉此防堵防疫漏洞。

東海大學的路思義教堂相關活動也改變參與方式，校方說，路思義教堂從本月29日開始將停止進入教堂聚會，主日崇拜活動改為主日當天上午10點、以網路直播方式舉行，這項措施目前預定實施至4月26日，之後將視疫情發展情況評估是否延續。

中興大學則表示，目前尚未管制訪客，因學校屬於開放式校園設計、出入口多，在控管上難度較高。

(中國時報)