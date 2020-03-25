新冠肺炎疫情延燒，台南市繼醫療院所、長照機構禁探病後，防疫再升級，24日宣布全市138家住宿型社福機構，即日起至4月30日止暫停家屬及訪客探視，改以手機或電腦探視；如有特殊狀況需當面探視，則需於非照顧區的獨立且通風良好會客處，以減少感染機率。

台南市政府社會局表示，住宿型機構因服務對象多為年長且免疫力較低的長輩，以及患有多重性疾病的身障者，為感染併發重症的高危險群，因此更須嚴防群聚感染發生。

社會局說，在無法全面掌握訪客接觸對象及旅遊史的情況下，避免「探訪」成為機構防疫破口，才宣布即日起至4月30日止，全市115家老人安養護機構、20家住宿型身心障礙福利機構及3家兒少安置機構，暫停家屬及訪客探視。

社會局指出，目前全市老人安養護機構住民有4886人、住宿型身障機構住民1198人、安置兒少64人，為維護機構服務對象的健康，希望家屬能配合政府防疫措施。

社會局強調，如果有特殊狀況需當面探視，則需於非照顧區獨立且通風良好的會客處，以降低感染機率；同時，所有人員需嚴格執行戴口罩、量體溫、手部消毒並填寫TOCC等紀錄，以備必要時釐清傳染路徑及接觸者調查。

此外，為舒緩就養的高齡長輩，對子女的關愛心情，社會局也要求各機構協助提供手機視訊，或於機構非照顧區的獨立且通風良好會客處或室外空間提供電腦視訊，避免住民因家屬減少探視導致焦慮，也讓家屬能即時了解被照顧者的現況。

(中國時報)