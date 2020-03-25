小黃司機「朱叔叔」的妻子「小雯」因腦疾成為植物人，住進創世基金會台東院5年多來，朱叔叔幾乎每天風雨無阻到病床陪伴愛妻，但是創世為落實防疫，早在2月初就禁止所有探視行為，朱叔叔思念妻子時，就祈禱疫情趕快離開地球，對老婆的愛，沒有被疫情洗刷掉。

「小雯」7年前因腦疾成了植物人，2015年住進創世台東院，開計程車的70多歲丈夫「朱叔叔」，5年來幾乎每天下班後，就去病榻旁陪伴愛妻，為她按摩、拍背、擦身，不論颳風下雨，從未缺席，創世還曾在2018年8月16日為兩人補辦婚禮。

面對新冠肺炎持續蔓延，台東縣衛生局宣布住宿式機構於24日起全面禁止探視，而創世台東院長王玉鳳表示，該院自2月初便已開始實施禁止探視，就連院內員工也採分流作業，雖然這段期間院內會提供家屬照片及視訊，但是朱叔叔不會使用通訊軟體視訊，所以已經1個多月沒看到老婆。

王玉鳳指出，朱叔叔常打電話來關心妻子狀況，也頻頻詢問什麼時候才能解禁，無法陪伴老婆雖然很無奈，但還是得配合防疫政策，思念妻子時，就在家裡、教會禱告，希望新冠肺炎疫情離開地球。

她說，創世提早部署防疫，減少家屬與訪客的接觸史後，工作反而輕鬆許多，社工也很早就跟家屬溝通，通常都能獲得家屬的體諒與配合。

(中國時報)