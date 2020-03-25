新冠肺炎疫情越發嚴峻，基隆市府24日指出，市府已依人事行政總處要求，由綜發處和人事處規畫市府異地辦公，目前完成調查市府各單位異地辦公替代場所及人數，市府各單位現有人數976人，排定異地辦公人數318人，占總人數約33％。

市府大樓原本辦公室空間就不足容納全體員工，各單位分布多屬分散辦公，綜合發展處長黃駿逸表示，為維護員工安全，市府仍安排第二替代辦公場所，目前選定原稅務局七堵分局，相關辦公設備、用水電、通訊電話線路與門禁保全皆設置完成，大約可容納170名職員進駐辦公，觀銷處、主計處、政風處及人事處已分散35人前往辦公。

黃駿逸指出，市府資管科同步規畫視訊會議，並請各單位主管利用電腦、平板或手機等載具下載視訊會議軟體，先進行開通測試，後續將視疫情發展及業務需求召開會議。

市長林右昌補充指出，除市民進入公眾場館與市府須戴口罩及量體溫外，進出各區圖書館也一律戴口罩、噴灑酒精、擴大座位間距，他強調，基隆市原訂5月要舉辦的外木山長泳活動也因防疫取消，婦女學院和長青學院課程暫停，養護機構探視也勸導民眾盡量避免訪視。

(中國時報)